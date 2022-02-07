Генсек НАТО Столтенберг поприветствовал решение США направить в Европу военных

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение Соединённых Штатов направить дополнительный контингент американских военных в Польшу, Румынию и Германию.
Генсек НАТО Столтенберг поприветствовал решение США направить в Европу военных
  • AP

Он напомнил, что организация уже увеличила своё присутствие в восточной части альянса, а также повысила готовность сил реагирования.

«Мы рассматриваем возможность размещения дополнительных боевых групп на юго-востоке. Мы приветствуем, что США направляют свои дополнительные войска в Польшу, Румынию и Германию», — приводит РИА Новости заявление Столтенберга, сделанное на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

Он также сообщил, что переброска войск является «твёрдым сигналом о приверженности США нашему союзу».

Ранее стало известно, что военно-транспортные самолёты США начали переброску дополнительных американских войск в Европу.

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