Генсек НАТО Столтенберг поприветствовал решение США направить в Европу военных

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение Соединённых Штатов направить дополнительный контингент американских военных в Польшу, Румынию и Германию.

Он напомнил, что организация уже увеличила своё присутствие в восточной части альянса, а также повысила готовность сил реагирования.

«Мы рассматриваем возможность размещения дополнительных боевых групп на юго-востоке. Мы приветствуем, что США направляют свои дополнительные войска в Польшу, Румынию и Германию», — приводит РИА Новости заявление Столтенберга, сделанное на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

Он также сообщил, что переброска войск является «твёрдым сигналом о приверженности США нашему союзу».

Ранее стало известно, что военно-транспортные самолёты США начали переброску дополнительных американских войск в Европу.