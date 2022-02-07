Опрос YouGov показал малую поддержку американцами идеи смены пола несовершеннолетними

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Лишь 8% респондентов поддерживают идею смены пола среди несовершеннолетних «без каких-либо условий». Об этом следует из результатов опроса YouGov, проведённого в том числе по заказу RT.
Опрос YouGov показал малую поддержку американцами идеи смены пола несовершеннолетними
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Отмечается, что ещё 17% опрошенных поддержали идею «хирургических процедур по реконструкции лица, операций на груди и гениталиях» с определёнными условиями среди лиц, не достигших 18 лет.

Около 38% респондентов не поддержали данную инициативу, ещё 15% опрошенных выбрали вариант «Не поддерживаю, но с некоторыми исключениями».

Отмечается, что 53% респондентов выбрали варианты, которые негативно оценивают данную идею, лишь 25% респондентов заявили о своей поддержке данной инициативы.

Опрос проводился YouGov с 24 по 26 января, в нём приняли участие 2562 жителя США старше 18 лет.

В декабре опрос французской социологической компанией IFop показал, что около половины жителей ведущих стран Запада против того, чтобы давать детям право самостоятельно принимать решение по поводу лечения, подразумевающего смену пола.

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