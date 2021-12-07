Опрос показал мнение жителей ведущих стран Запада о праве детей решать вопрос о смене пола

Около половины жителей ведущих стран Запада против того, чтобы давать детям право самостоятельно принимать решение по поводу лечения, подразумевающего смену пола. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого французской социологической компанией IFop по заказу Sputnik.

Исследование проводилось с помощью онлайн-анкеты для самостоятельного заполнения с 24 по 26 ноября во Франции, Великобритании, Германии и США.

В нём приняли участие 4010 респондентов в возрасте старше 18 лет.

Один из вопросов был сформулирован так: «В сентябре 2021 года британский Апелляционный суд вынес решение, согласно которому дети до 16 лет имеют право давать информированное согласие на медицинское лечение, задерживающее половое созревание и использующееся при смене пола. Вы лично поддерживаете это решение или выступаете против?»

Согласно опросу, во Франции и Великобритании против подобного решения выступают 52% населения, в Германии и США — 48%.

Респондентов также спросили, поддерживают ли они включение в школьную программу информации о гомосексуальных парах.

Во всех странах, где проходил опрос, кроме США, число поддерживающих оказалось выше.

В Германии такое решение поддерживают 64%, а против выступают 27%.

В Великобритании 52% за, 33% против. В США только 42% за, а 43% против.

Респондентов также спросили об отношении к популярной сейчас «культуре отмены». Это феномен, возникший в США, который состоит в исключении из публичной сферы людей, группы или организации по причине комментариев или поведения, которое рассматривается как проблемное или оскорбительное.

Оказалось, что в целом во всех странах, принявших участие в опросе, преобладают те, кто отрицательно относятся к «культуре отмены»: в США — 50%, в Британии — 49%, в Германии — 59%.

Положительно к этому относятся только 33% американцев, 27% британцев и 29% немцев. Во Франции число выступающих против — 38%, поддерживают «культуру отмены» 33%.