Опрос показал мнение жителей ведущих стран Запада о праве детей решать вопрос о смене пола
- AP
Исследование проводилось с помощью онлайн-анкеты для самостоятельного заполнения с 24 по 26 ноября во Франции, Великобритании, Германии и США.
В нём приняли участие 4010 респондентов в возрасте старше 18 лет.
Один из вопросов был сформулирован так: «В сентябре 2021 года британский Апелляционный суд вынес решение, согласно которому дети до 16 лет имеют право давать информированное согласие на медицинское лечение, задерживающее половое созревание и использующееся при смене пола. Вы лично поддерживаете это решение или выступаете против?»
Согласно опросу, во Франции и Великобритании против подобного решения выступают 52% населения, в Германии и США — 48%.
Респондентов также спросили, поддерживают ли они включение в школьную программу информации о гомосексуальных парах.
Во всех странах, где проходил опрос, кроме США, число поддерживающих оказалось выше.
В Германии такое решение поддерживают 64%, а против выступают 27%.
В Великобритании 52% за, 33% против. В США только 42% за, а 43% против.
Респондентов также спросили об отношении к популярной сейчас «культуре отмены». Это феномен, возникший в США, который состоит в исключении из публичной сферы людей, группы или организации по причине комментариев или поведения, которое рассматривается как проблемное или оскорбительное.
Оказалось, что в целом во всех странах, принявших участие в опросе, преобладают те, кто отрицательно относятся к «культуре отмены»: в США — 50%, в Британии — 49%, в Германии — 59%.
Положительно к этому относятся только 33% американцев, 27% британцев и 29% немцев. Во Франции число выступающих против — 38%, поддерживают «культуру отмены» 33%.