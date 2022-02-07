Глава МИД Австрии выразил надежду на дипломатическое решение ситуации вокруг Украины

Короткая ссылка
Глава австрийского внешнеполитического ведомства Александер Шалленберг заявил, что надеется на дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины.
Глава МИД Австрии выразил надежду на дипломатическое решение ситуации вокруг Украины
  • ©Thierry Monasse/Getty Images

«Всё ещё верю в возможности дипломатии, они ещё не закончились. И я рад видеть, что дипломатические каналы пока работают, мы должны использовать эти возможности», — приводит РИА Новости слова Шалленберга в ходе пресс-конференции по итогам визита в Донбасс.

7 февраля Шалленберг, а также его коллеги из Чехии и Словакии Ян Липавский и Иван Корчок прибыли в Донбасс.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что большое количество визитов западных дипломатов и иностранных делегаций в Киев является «фактором сдерживания» России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить