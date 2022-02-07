Глава МИД Австрии выразил надежду на дипломатическое решение ситуации вокруг Украины

Глава австрийского внешнеполитического ведомства Александер Шалленберг заявил, что надеется на дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины.

«Всё ещё верю в возможности дипломатии, они ещё не закончились. И я рад видеть, что дипломатические каналы пока работают, мы должны использовать эти возможности», — приводит РИА Новости слова Шалленберга в ходе пресс-конференции по итогам визита в Донбасс.

7 февраля Шалленберг, а также его коллеги из Чехии и Словакии Ян Липавский и Иван Корчок прибыли в Донбасс.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что большое количество визитов западных дипломатов и иностранных делегаций в Киев является «фактором сдерживания» России.