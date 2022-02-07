Глава МИД Украины Кулеба: визиты иностранных делегаций в Киев «сдерживают» Россию
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- AFP
«Интенсивная дипломатия сейчас позволяет удерживать ситуацию (на российско-украинской границе. — RT) под контролем», — заявил Кулеба.
Он подчеркнул, что «Киев превратился в центр притяжения международной дипломатии и это тоже фактор сдерживания для России».
Глава украинского МИД также сообщил, что министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, а также его коллеги из Австрии и Словакии Александер Шалленберг и Иван Корчок прибыли в Донбасс.