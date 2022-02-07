Глава МИД Украины Кулеба: визиты иностранных делегаций в Киев «сдерживают» Россию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что большое количество визитов западных дипломатов и иностранных делегаций в Киев является «фактором сдерживания» России.

«Интенсивная дипломатия сейчас позволяет удерживать ситуацию (на российско-украинской границе. — RT) под контролем», — заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что «Киев превратился в центр притяжения международной дипломатии и это тоже фактор сдерживания для России».

Глава украинского МИД также сообщил, что министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, а также его коллеги из Австрии и Словакии Александер Шалленберг и Иван Корчок прибыли в Донбасс.