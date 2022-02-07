Политолог Суздальцев раскритиковал заявление Кулебы о «сдерживании» России

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Анастасия Румянцева
Политолог Андрей Суздальцев прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что большое количество визитов западных дипломатов и иностранных делегаций в Киев является «фактором сдерживания» России.
Политолог Суздальцев раскритиковал заявление Кулебы о «сдерживании» России
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«Смысла в суете нет никакого, потому что российская сторона неоднократно заявляла о том, что никакого наступления, удара, агрессии со стороны России не будет и не может быть. Вот эта суета в Киеве спровоцирована самим Киевом. Киев выступает в роли провокатора... То, что сейчас приезжют много представителей Запада, — вопрос не в желании поддержать Киев, а в том, что в данный момент выгодно Западу создавать искусственную угрозу российского «нападения». В данном случае Киев — только инструмент», — подчеркнул эксперт.

При этом он выразил мнение, что на Западе осознают, что Россия не собирается наступать на Украину.

«Кулеба — очень изощрённый министр иностранных дел Украины. Всё, что хоть какое-то имеет отношение к Украине, причём негативное или позитивное, он активно использует в поддержку курса противостояния с Россией», — заключил собеседник RT.

Ранее Кулеба заявил, что большое количество визитов западных дипломатов и иностранных делегаций в Киев является «фактором сдерживания» России.

Глава украинского МИД также сообщил, что министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, а также его коллеги из Австрии и Словакии Александер Шалленберг и Иван Корчок прибыли в Донбасс.

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