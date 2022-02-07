Британские врачи из ZOE COVID Study назвали ряд кожных симптомов «омикрона»

Британские врачи, создавшие ZOE COVID — приложение, изучающее данные пациентов с коронавирусом, рассказали о нескольких кожных проявлениях омикрон-варианта коронавируса. Об этом пишет Daily Express.

Как пишет РИА Новости, первыми в списке идут «ковидные пальцы» — состояние, при котором пальцы ног у пациентов становятся красными, фиолетовыми или синеватыми и порой покрываются сыпью и волдырями.

Кроме того, при омикрон-штамме возможно потрескивание и воспаление на губах.

Ещё один симптом — это сухость кожи, схожая с экземой.

Врачи также зафиксировали сыпь, похожую на потницу, которая может держаться неделями.

Помимо того, инфицированные иногда сообщают о пурпурных и красных выпуклых болезненных пятнах, похожих на последствия обморожения.

Ранее врач-эпидемиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор рассказал изданию Express, что у омикрон-варианта новой коронавирусной инфекции есть специфические симптомы, которые могут проявляться только у вакцинированных.

Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о важности ревакцинации от коронавируса.