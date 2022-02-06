Глава МИД Финляндии прокомментировал перспективу членства страны в НАТО
«Мы едва ещё говорим о нашей нейтральности, так как считаем ЕС нашей родной основой... Но до сих пор большинство финнов довольны статус-кво, даже если российская угроза Украине, конечно, способствовала дискуссии», — сказал он в интервью Нandelsblatt.
Глава МИД отметил, что в Финляндии будут технически готовы к вступлению в НАТО в случае, если в стране этого захотят.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер.
Он подчеркнул, что они могут «очень быстро» стать членами альянса, если обратятся с таким запросом.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал высказывания генсека НАТО о готовности принять в альянс Финляндию и Швецию попыткой оказать давление на политику этих стран.