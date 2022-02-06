Глава МИД Финляндии прокомментировал перспективу членства страны в НАТО

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В Финляндии приветствуют политику «открытых дверей» со стороны НАТО, но большинство граждан довольны нейтральным статусом государства, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто.

«Мы едва ещё говорим о нашей нейтральности, так как считаем ЕС нашей родной основой... Но до сих пор большинство финнов довольны статус-кво, даже если российская угроза Украине, конечно, способствовала дискуссии», — сказал он в интервью Нandelsblatt.

Глава МИД отметил, что в Финляндии будут технически готовы к вступлению в НАТО в случае, если в стране этого захотят.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер. 

Он подчеркнул, что они могут «очень быстро» стать членами альянса, если обратятся с таким запросом.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал высказывания генсека НАТО о готовности принять в альянс Финляндию и Швецию попыткой оказать давление на политику этих стран.

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