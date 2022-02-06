Замглавы Минфина США: власти тесно сотрудничали с ФРГ в разработке антироссийских санкций

Власти США тесно сотрудничали с партнёрами из Германии при разработке пакета антироссийских санкций на случай вторжения России на Украину, заявил замглавы Минфина Соединённых Штатов Адевале Адейемо в эфире CBS.

«Германия очень тесно работала с нами в плане создания пакета санкций на тот случай, если Россия предпримет эти действия», — приводит его слова ТАСС.

Адейемо добавил, что в США также сотрудничают с ЕС в разработке ограничительных мер, которые должны оказать существенное воздействие на российскую экономику.

«Ключевым вопросом для нас является обеспечение того, что мы предпримем гораздо более значительные действия в дополнение к «Северному потоку — 2», — сообщил замминистра.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан допустил возможность эскалации и вторжения на Украину в любой момент.

Власти России неоднократно опровергали заявления Запада о наличии у российской стороны намерений напасть на Украину.

Так, например, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать, поскольку это не отвечает её интересам.