Сенатор Джабаров: чешский президент всегда отличался высокой степенью порядочности

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление чешского президента Милоша Земана о том, что нет доказательств проникновения спецслужб России на склады во Врбетице.
Сенатор Джабаров: чешский президент всегда отличался высокой степенью порядочности
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Он всегда говорил то, что он думал. Он тогда заявлял, что слабо в это верит», — сказал Джабаров.

Сенатор добавил, что надеется на восстановление отношений между странами.

«Я надеюсь, что этот инцидент скоро забудется и наши отношения с чехами будут нормальными, как они и были все предыдущие десятилетия»,  — подчеркнул он.

В интервью телеканалу CNN Prima News Земан заявил, что служба безопасности и информации Чехии не имеет доказательств того, что российские спецслужбы проникли на территорию складов во Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы.

Ранее сообщалось, что доклад разведки о якобы причастности России к взрыву на военных складах во Врбетице, переданный Земану в апреле прошлого года, оказался уничтожен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить