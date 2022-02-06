Сенатор Джабаров: чешский президент всегда отличался высокой степенью порядочности

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление чешского президента Милоша Земана о том, что нет доказательств проникновения спецслужб России на склады во Врбетице.

«Он всегда говорил то, что он думал. Он тогда заявлял, что слабо в это верит», — сказал Джабаров.

Сенатор добавил, что надеется на восстановление отношений между странами.

«Я надеюсь, что этот инцидент скоро забудется и наши отношения с чехами будут нормальными, как они и были все предыдущие десятилетия», — подчеркнул он.

В интервью телеканалу CNN Prima News Земан заявил, что служба безопасности и информации Чехии не имеет доказательств того, что российские спецслужбы проникли на территорию складов во Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы.

Ранее сообщалось, что доклад разведки о якобы причастности России к взрыву на военных складах во Врбетице, переданный Земану в апреле прошлого года, оказался уничтожен.