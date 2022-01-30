Чешское радио: правоохранители расследуют уничтожение доклада о взрывах во Врбетице

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Доклад разведки о якобы причастности России ко взрыву на военных складах во Врбетице, переданный чешскому президенту Милошу Земану в апреле прошлого года оказался уничтожен. Об этом сообщает Чешское радио со ссылкой на анонимные источники.

Отмечается, что сотрудники полиции обратились в администрацию Земана, чтобы получить доступ к документу для изучения отпечатков пальцев и следов ДНК.

По данным СМИ, в администрации заявили, что доклад уничтожили в ноябре 2021 года.

В настоящее время правоохранительные службы проводят расследование.

17 апреля власти Чехии обвинили сотрудников российской разведки в якобы причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице.

В Москве неоднократно называли надуманными и политизированными обвинения Праги и призывали довести до конца расследование и предоставить доказательную базу.

По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, единственной версией в расследовании взрывов является «нападение российских агентов».

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