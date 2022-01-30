Чешское радио: правоохранители расследуют уничтожение доклада о взрывах во Врбетице
Отмечается, что сотрудники полиции обратились в администрацию Земана, чтобы получить доступ к документу для изучения отпечатков пальцев и следов ДНК.
По данным СМИ, в администрации заявили, что доклад уничтожили в ноябре 2021 года.
В настоящее время правоохранительные службы проводят расследование.
17 апреля власти Чехии обвинили сотрудников российской разведки в якобы причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице.
В Москве неоднократно называли надуманными и политизированными обвинения Праги и призывали довести до конца расследование и предоставить доказательную базу.
По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, единственной версией в расследовании взрывов является «нападение российских агентов».