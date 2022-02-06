Земан заявил, что нет доказательств проникновения спецслужб России на склады во Врбетице
- AFP
«Служба безопасности и информации не имеет доказательств и свидетелей, что российские агенты были на территории складов во Врбетице», — приводит ТАСС слова чешского президента.
Ранее сообщалось, что доклад разведки о якобы причастности России к взрыву на военных складах во Врбетице, переданный Земану в апреле прошлого года, оказался уничтожен.
17 апреля власти Чехии обвинили сотрудников российской разведки в якобы причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице.
В Москве неоднократно называли надуманными и политизированными обвинения Праги и призывали довести до конца расследование и предоставить доказательную базу.