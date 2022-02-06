Глава протокола президента России: Путин был главным гостем на церемонии открытия ОИ в КНР

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Руководитель протокола президента России Владислав Китаев в эфире «России 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что российский лидер Владимир Путин был главным гостем на церемонии открытия Олимпиады в Китае.
Глава протокола президента России: Путин был главным гостем на церемонии открытия ОИ в КНР
  • ©Jean Catuffe/Getty Images

«Наши китайские коллеги неоднократно подчёркивали, и состоявшееся мероприятие это лишний раз подтвердило, что президент России был главным гостем на этом мероприятии, на церемонии открытия Олимпийских игр», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, китайские коллеги пошли навстречу многим пожеланиям российской стороны и помогли сделать визит главы государства максимально комфортным.

Ранее сообщалось, что Путин возглавил топ упоминаемых персон в русскоязычных соцмедиа на фоне Игр в Пекине.

4 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал тёплой и конструктивной встречу Путина и Си Цзиньпина в Пекине.

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