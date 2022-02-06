Глава протокола президента России: Путин был главным гостем на церемонии открытия ОИ в КНР
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«Наши китайские коллеги неоднократно подчёркивали, и состоявшееся мероприятие это лишний раз подтвердило, что президент России был главным гостем на этом мероприятии, на церемонии открытия Олимпийских игр», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, китайские коллеги пошли навстречу многим пожеланиям российской стороны и помогли сделать визит главы государства максимально комфортным.
Ранее сообщалось, что Путин возглавил топ упоминаемых персон в русскоязычных соцмедиа на фоне Игр в Пекине.
4 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал тёплой и конструктивной встречу Путина и Си Цзиньпина в Пекине.