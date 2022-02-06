Депутат Туров назвал агрессивной политикой США публикацию NYT о «войне» России и Украины

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT прокомментировал публикацию газеты The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников о том, что в случае гипотетического вооружённого конфликта России и Украины могут погибнуть до 85 тыс. человек

Парламентарий отметил, что за всеми действиями, которые происходят в последнее время, включая информационную подготовку о якобы возможном «вторжении» России на Украину, стоит руководство США.

«Они делают всё возможное для того, чтобы разгорелся новый конфликт, который в первую очередь выгоден им. Все те жертвы, о которых говорят СМИ, наверное, такой сценарий предполагают непосредственно руководители Пентагона и Белого дома», — подчеркнул Туров.

Он добавил, что США думают только о решении своих «геополитических задач и используют Украину лишь как инструмент для влияния и воздействия на Россию».

«США продолжают агрессивную политику, ведут гибридную войну с использованием для нас братского украинского народа, который находится под внешним управлением», — заключил депутат.

Как пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников, в случае гипотетического вооружённого конфликта России и Украины могут погибнуть до 85 тыс. человек.

В публикации говорится о том, что это может также привести к появлению от 1 до 5 млн беженцев.

Ранее издатель и гендиректор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс выразил мнение, что Россия не станет нападать на Украину, но даст решительный ответ.