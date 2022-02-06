NYT: в США назвали число жертв в случае гипотетической войны России и Украины

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В случае гипотетического вооружённого конфликта России и Украины могут погибнуть до 85 тыс. человек, пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников.

Отмечается, что чиновники предупредили о возможных «огромных человеческих потерях».

По их словам, число жертв среди мирного населения может составить от 25 до 50 тыс. человек, потери ВСУ — от 5 до 25 тыс., потери российской армии — от 3 до 10 тыс.

Также эскалация может привести к появлению от 1 до 5 млн беженцев.

Ранее издатель и гендиректор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс выразил мнение, что Россия не станет нападать на Украину, но даст решительный ответ.

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