NI: Россия не станет нападать на Украину, но даст решительный отпор

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Издатель и гендиректор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс выразил мнение, что Россия не станет нападать на Украину, но даст решительный ответ.

«Если Россия будет подвержена нападению, она без колебаний даст решительный ответ», — цитирует РИА Новости текст материала.

Саймс пояснил, что в декабре говорил с представителями российских властей, которые подтвердили отсутствие агрессивных планов у страны.

«Я не услышал ни одного упоминания о возможности крупного российского вторжения», — написал он, отметив, что в Москве такую ​​возможность отрицают.

Автор статьи также заявил о решительности российской стороны в случае агрессии в свой адрес.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала чушью заявления представителей западных стран о планах России напасть на Украину.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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