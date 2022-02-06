NI: Россия не станет нападать на Украину, но даст решительный отпор
«Если Россия будет подвержена нападению, она без колебаний даст решительный ответ», — цитирует РИА Новости текст материала.
Саймс пояснил, что в декабре говорил с представителями российских властей, которые подтвердили отсутствие агрессивных планов у страны.
«Я не услышал ни одного упоминания о возможности крупного российского вторжения», — написал он, отметив, что в Москве такую возможность отрицают.
Автор статьи также заявил о решительности российской стороны в случае агрессии в свой адрес.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала чушью заявления представителей западных стран о планах России напасть на Украину.
В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.