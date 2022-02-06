Британская королева Елизавета II отметила 70-летие пребывания на троне

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Королева Великобритании Елизавета II отметила свой 70-летний юбилей со дня вхождения на престол. Об этом сообщает телеканал CNBS.

Отмечается, что она устроила приём для членов местного сообщества и волонтёрских групп в своей резиденции Сандрингем-хаус в графстве Норфлок.

Королева Елизавета II объявила о своём желании, чтобы Камилла, герцогиня Корнуолльская, получила титул королевы-консорта, когда принц Чарльз станет королём. 

Принцесса Елизавета стала королевой 6 февраля 1952 года.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон анонсировал переименование острова Аспен в Канберре в честь королевы Елизаветы II, отмечающей в 2022 году 70 лет пребывания на троне.

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