Остров в Австралии переименуют в честь юбилея правления Елизаветы II

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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон анонсировал переименование острова Аспен в Канберре в честь королевы Елизаветы II, отмечающей в 2022 году 70 лет пребывания на троне.
Остров в Австралии переименуют в честь юбилея правления Елизаветы II
  • Legion-Media

«Остров Аспен на озере Берли-Гриффин в Канберре, где находится Национальный карильон, в ходе специального мероприятия в июне 2022 года будет переименован в остров королевы Елизаветы II», — говорится в сообщении на сайте премьера.

Он отметил, что семидесятилетний срок правления является огромным достижением.

По его словам, королева всегда испытывала к народу Австралии глубокую привязанность.

17 ноября принц Уэльский Чарльз заявил, что здоровье его матери, королевы Елизаветы II, в порядке.

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