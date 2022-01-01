Остров в Австралии переименуют в честь юбилея правления Елизаветы II
- Legion-Media
«Остров Аспен на озере Берли-Гриффин в Канберре, где находится Национальный карильон, в ходе специального мероприятия в июне 2022 года будет переименован в остров королевы Елизаветы II», — говорится в сообщении на сайте премьера.
Он отметил, что семидесятилетний срок правления является огромным достижением.
По его словам, королева всегда испытывала к народу Австралии глубокую привязанность.
17 ноября принц Уэльский Чарльз заявил, что здоровье его матери, королевы Елизаветы II, в порядке.