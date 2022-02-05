Марин Ле Пен заявила, что в случае её президентства Франция покинет НАТО

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Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что в случае её избрания президентом страна покинет НАТО.

Об этом она сказала в ходе встречи с избирателями в Реймсе.

По её словам, Франции нужно свободно защищать свои интересы и выйти из военных блоков.

«Поэтому мы выйдем из Объединённого командования НАТО, чтобы нас больше не могли втянуть в чужие конфликты», — цитирует её РИА Новости.

Выборы президента Франции запланированы на апрель 2022 года.

В июле 2021 года Ле Пен была переизбрана лидером «Национального объединения».

Ранее кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что считает важным для страны быть другом России и не позволить США поссорить между собой Берлин, Париж и Москву. 

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