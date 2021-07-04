Марин Ле Пен переизбрана лидером французского «Национального объединения»
- Reuters
За переизбрание Ле Пен выступили более 98% членов «Национального объединения», она была единственным кандидатом на данный пост.
🔴 Marine Le Pen réélue sans surprise à la tête du Rassemblement national pour un quatrième mandat https://t.co/HEVekN5t7dpic.twitter.com/5EhfFXa8is— BFMTV (@BFMTV) July 4, 2021
Политик возглавляет партию с 2011 года.
В январе Ле Пен заявила о намерении бороться за пост президента Франции в 2022 году.
Это будет уже третья её попытка стать главой государства. До этого она баллотировалась в 2012 и 2017 годах.