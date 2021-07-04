Марин Ле Пен переизбрана лидером французского «Национального объединения»

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Марин Ле Пен в четвёртый раз переизбрана лидером французской партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») большинством голосов, сообщает BFMTV со ссылкой на результаты голосования на партийном съезде.
Марин Ле Пен переизбрана лидером французского «Национального объединения»
  • Reuters

За переизбрание Ле Пен выступили более 98% членов «Национального объединения», она была единственным кандидатом на данный пост.

Политик возглавляет партию с 2011 года.

В январе Ле Пен заявила о намерении бороться за пост президента Франции в 2022 году.

Это будет уже третья её попытка стать главой государства. До этого она баллотировалась в 2012 и 2017 годах.

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