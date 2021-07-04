Марин Ле Пен переизбрана лидером французского «Национального объединения»

Марин Ле Пен в четвёртый раз переизбрана лидером французской партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») большинством голосов, сообщает BFMTV со ссылкой на результаты голосования на партийном съезде.

За переизбрание Ле Пен выступили более 98% членов «Национального объединения», она была единственным кандидатом на данный пост.

🔴 Marine Le Pen réélue sans surprise à la tête du Rassemblement national pour un quatrième mandat https://t.co/HEVekN5t7dpic.twitter.com/5EhfFXa8is — BFMTV (@BFMTV) July 4, 2021

Политик возглавляет партию с 2011 года.

В январе Ле Пен заявила о намерении бороться за пост президента Франции в 2022 году.

Это будет уже третья её попытка стать главой государства. До этого она баллотировалась в 2012 и 2017 годах.