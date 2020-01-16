Марин Ле Пен намерена участвовать в выборах президента в 2022 году

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Лидер французского движения «Национальное объединение» (бывшая партия «Национальный фронт») Марин Ле Пен заявила о намерении бороться за пост президента Франции в 2022 году.
Марин Ле Пен намерена участвовать в выборах президента в 2022 году
  • © Gwendoline Le Goff via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Я готовлюсь к президентским выборам», — цитирует политика Le Figaro.

По её словам, это обдуманное решение.

Если Ле Пен действительно заявит свою кандидатуру, это будет уже третья её попытка стать главой государства. До этого она баллотировалась в 2012 и 2017 годах.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что его не заботят следующие выборы и он хочет успешно провести этот президентский срок.

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