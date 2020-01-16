Марин Ле Пен намерена участвовать в выборах президента в 2022 году
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«Я готовлюсь к президентским выборам», — цитирует политика Le Figaro.
По её словам, это обдуманное решение.
Если Ле Пен действительно заявит свою кандидатуру, это будет уже третья её попытка стать главой государства. До этого она баллотировалась в 2012 и 2017 годах.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что его не заботят следующие выборы и он хочет успешно провести этот президентский срок.