Марин Ле Пен намерена участвовать в выборах президента в 2022 году

Лидер французского движения «Национальное объединение» (бывшая партия «Национальный фронт») Марин Ле Пен заявила о намерении бороться за пост президента Франции в 2022 году.

«Я готовлюсь к президентским выборам», — цитирует политика Le Figaro.

По её словам, это обдуманное решение.

Если Ле Пен действительно заявит свою кандидатуру, это будет уже третья её попытка стать главой государства. До этого она баллотировалась в 2012 и 2017 годах.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что его не заботят следующие выборы и он хочет успешно провести этот президентский срок.