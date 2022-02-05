В Минздраве Турции рассказали о состоянии здоровья заболевшего «омикроном» Эрдогана

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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал о состоянии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги, у которых ранее был выявлен штамм коронавируса «омикрон».
В Минздраве Турции рассказали о состоянии здоровья заболевшего «омикроном» Эрдогана
  • © AP Photo/Efrem Lukatsky

«В этот период, когда «омикрон» быстро распространялся при лёгких симптомах, тест на COVID-19 нашего президента и его супруги Эмине Эрдоган оказался положительным. Их состояние здоровья достаточно хорошее, не мешает их работе. Ещё раз передаю им свои наилучшие пожелания», — написал министр в своём Тwitter.

Ранее Эрдоган заявил, что у него и его супруги выявили штамм коронавируса «омикрон».

3 февраля Эрдоган прибыл в Киев для участия в 10-м заседании Стратегического совета высокого уровня.

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