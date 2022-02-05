Зеленский прокомментировал выявление у Эрдогана «омикрона»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган инфицирован штаммом «омикрон» коронавируса.

«Мы с Еленой с сожалением узнали о положительном тесте на COVID-19 у президента Турции Рейджепа Тайипа Эрдогана и его жены Эмине Эрдоган. Искренне желаем нашим друзьям, господину Эрдогану и госпоже Эмине, быстрого и лёгкого выздоровления!» — написал Зеленский в своём Twitter.

Ранее Эрдоган заявил, что у него и его супруги выявили штамм коронавируса «омикрон».

3 февраля Эрдоган прибыл в Киев для участия в 10-м заседании Стратегического совета высокого уровня.