Зеленский прокомментировал выявление у Эрдогана «омикрона»

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган инфицирован штаммом «омикрон» коронавируса.
Зеленский прокомментировал выявление у Эрдогана «омикрона»
  • © Ukrainian Presidential Press Office
  • AP

«Мы с Еленой с сожалением узнали о положительном тесте на COVID-19 у президента Турции Рейджепа Тайипа Эрдогана и его жены Эмине Эрдоган. Искренне желаем нашим друзьям, господину Эрдогану и госпоже Эмине, быстрого и лёгкого выздоровления!» — написал Зеленский в своём Twitter.

Ранее Эрдоган заявил, что у него и его супруги выявили штамм коронавируса «омикрон».

3 февраля Эрдоган прибыл в Киев для участия в 10-м заседании Стратегического совета высокого уровня.

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