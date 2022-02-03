Президент Турции Эрдоган прибыл с визитом в Киев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев с официальным визитом по приглашению украинского лидера Владимира Зеленского.

«Мы в Киеве по приглашению президента Украины Владимира Зеленского, где примем участие в 10-м заседании Стратегического совета высокого уровня», — написал он в Twitter.

Эрдоган добавил, что Турция внимательно наблюдает за сложностями, с которыми сталкивается Украина, и напряжённостью в регионе.

Ранее глава Управления по связям с общественностью администрации турецкого президента Фахреттин Алтун заявил, что Украина пожелала закупить у Турции новые беспилотники.