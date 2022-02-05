В США от коронавируса умерли более 900 тысяч человек
- AP
- © Ted Shaffrey
Согласно информации на официальном сайте, жертвами COVID-19 в Соединённых Штатах стали 900 978 американцев.
Как сообщает Axios, в середине декабря 2021 года от коронавируса в США погибли 800 тыс. человек.
Соединённые Штаты по-прежнему лидируют по числу инфицированных и скончавшихся от COVID-19 в мире. Всего в стране выявили 76 297 966 заболевших.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о быстром распространении омикрон-штамма коронавируса в мире и росте смертности.
В организации также получили информацию о новом COVID-19 под названием NeoCoV, который был обнаружен в Южно-Африканской Республике.
Как отмечается, опасность этого вируса для человека ещё предстоит изучить.