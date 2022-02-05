США рассмотрят возможность проведения встречи с КНДР

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В Вашингтоне рассмотрят возможность проведения встречи с КНДР на уровне глав государств в случае создания необходимых для этого условий, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
США рассмотрят возможность проведения встречи с КНДР
  • AP
  • © Richard Drew

«Мы хотим встречаться с северокорейцами без предусловий. Но прежде, чем проводить встречу нашего президента, нам нужно лучше понять, чего мы можем достичь», — цитирует её РИА Новости.

Дипломат уточнила, что Байден примет участие во встрече в случае, если для этого будут созданы необходимые условия.

«Сейчас мы в ситуации, когда мы не можем посадить их за дипломатический стол для проведения хоть каких-либо переговоров», — заявила Томас-Гринфилд.

Ранее в Пхеньяне подтвердили информацию о пуске баллистической ракеты средней дальности «Хвасон-12» в воскресенье, 30 января. 

Правительство Японии выразило протест. По словам генсекретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, ракета преодолела 800 км.

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