В США объяснили отправку домой семей дипломатов с Украины «избытком осторожности»

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Решение об отправке семей дипломатов США с Украины было принято из-за избытка осторожности, заявила глава посольства Соединённых Штатов в Киеве Кристина Квин.
В США объяснили отправку домой семей дипломатов с Украины «избытком осторожности»
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Она подчеркнула, что её главная задача сводится к обеспечению безопасности сотрудников дипмиссии и их родственников.

«Поэтому я в конечном счёте решила отправить семьи домой из избытка осторожности, а также в силу того, что у нас здесь очень масштабное присутствие», — сказала она интервью MSNBC.

По словам Квин, она хотела гарантировать дипломатам возможность вернуться в Штаты коммерческими авиарейсами без необходимости «в спешке ломиться на выезд».

На прошлой неделе в посольстве США в Киеве вновь призвали американских граждан покинуть территорию Украины.

В дипмиссии предложили возможные маршруты эвакуации через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию.

Ранее американский Госдепартамент разрешил добровольный отъезд с территории Украины некоторым сотрудникам посольства США в Киеве и членам их семей.

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