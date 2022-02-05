В США объяснили отправку домой семей дипломатов с Украины «избытком осторожности»
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Она подчеркнула, что её главная задача сводится к обеспечению безопасности сотрудников дипмиссии и их родственников.
«Поэтому я в конечном счёте решила отправить семьи домой из избытка осторожности, а также в силу того, что у нас здесь очень масштабное присутствие», — сказала она интервью MSNBC.
По словам Квин, она хотела гарантировать дипломатам возможность вернуться в Штаты коммерческими авиарейсами без необходимости «в спешке ломиться на выезд».
На прошлой неделе в посольстве США в Киеве вновь призвали американских граждан покинуть территорию Украины.
В дипмиссии предложили возможные маршруты эвакуации через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию.
Ранее американский Госдепартамент разрешил добровольный отъезд с территории Украины некоторым сотрудникам посольства США в Киеве и членам их семей.