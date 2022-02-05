В США объяснили отправку домой семей дипломатов с Украины «избытком осторожности»

Решение об отправке семей дипломатов США с Украины было принято из-за избытка осторожности, заявила глава посольства Соединённых Штатов в Киеве Кристина Квин.

Она подчеркнула, что её главная задача сводится к обеспечению безопасности сотрудников дипмиссии и их родственников.

«Поэтому я в конечном счёте решила отправить семьи домой из избытка осторожности, а также в силу того, что у нас здесь очень масштабное присутствие», — сказала она интервью MSNBC.

По словам Квин, она хотела гарантировать дипломатам возможность вернуться в Штаты коммерческими авиарейсами без необходимости «в спешке ломиться на выезд».

На прошлой неделе в посольстве США в Киеве вновь призвали американских граждан покинуть территорию Украины.

В дипмиссии предложили возможные маршруты эвакуации через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию.

Ранее американский Госдепартамент разрешил добровольный отъезд с территории Украины некоторым сотрудникам посольства США в Киеве и членам их семей.