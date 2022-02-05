Госдеп США: Си Цзиньпину нужно было убедить Путина «идти на деэскалацию» по Украине
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- © Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool
«Эта встреча (Си Цзиньпина и Путина. — RT) должна была бы предоставить Китаю возможность призвать Россию к следованию дипломатическому пути и деэскалации на Украине», — цитирует ТАСС представитель Госдепартамента.
Ранее пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление России и Китая о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и о глобальном устойчивом развитии.
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки, комментируя встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявила, что у Вашингтона есть собственные отношения с Пекином.