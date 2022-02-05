Госдеп США: Си Цзиньпину нужно было убедить Путина «идти на деэскалацию» по Украине

Председателю КНР Си Цзиньпину необходимо было убедить президента России Владимира Путина пойти на деэскалацию вокруг Украины, заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

«Эта встреча (Си Цзиньпина и Путина. — RT) должна была бы предоставить Китаю возможность призвать Россию к следованию дипломатическому пути и деэскалации на Украине», — цитирует ТАСС представитель Госдепартамента.

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление России и Китая о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и о глобальном устойчивом развитии.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки, комментируя встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявила, что у Вашингтона есть собственные отношения с Пекином.