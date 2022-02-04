Глава МИД Италии Ди Майо обсудил с французским коллегой Ле Дрианом ситуацию на Украине

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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в телефонном разговоре с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом заявил, что считает необходимым избегать шагов, которые могут провоцировать рост напряжённости касательно ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба итальянского МИД.
Глава МИД Италии Ди Майо обсудил с французским коллегой Ле Дрианом ситуацию на Украине
  • globallookpress.com
  • © LaPresse / Roberto Monaldo

В рамках переговоров стороны обсудили последние события на российско-украинской границе и подтвердили приверженность продолжению пути диалога с Россией.

Ди Майо выразил надежду на положительный ответ Москвы на готовность союзников приложить существенные и конкретные усилия для разрешения кризиса, подчеркнув при этом важность избегания эскалации напряжённости вокруг Украины.

Ранее лидеры ряда стран НАТО обсудили ситуацию вокруг Украины и согласились, что в случае «вторжения» на Украину против России следует ввести беспрецедентный пакет санкций. 

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала чушью заявления представителей западных стран о планах России напасть на Украину.

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