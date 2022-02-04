Глава МИД Италии Ди Майо обсудил с французским коллегой Ле Дрианом ситуацию на Украине
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В рамках переговоров стороны обсудили последние события на российско-украинской границе и подтвердили приверженность продолжению пути диалога с Россией.
Ди Майо выразил надежду на положительный ответ Москвы на готовность союзников приложить существенные и конкретные усилия для разрешения кризиса, подчеркнув при этом важность избегания эскалации напряжённости вокруг Украины.
Ранее лидеры ряда стран НАТО обсудили ситуацию вокруг Украины и согласились, что в случае «вторжения» на Украину против России следует ввести беспрецедентный пакет санкций.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала чушью заявления представителей западных стран о планах России напасть на Украину.