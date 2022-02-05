Госсекретарь США Блинкен и глава польского МИД Рау обсудили ситуацию вокруг Украины

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Государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау ситуацию вокруг Украины и вопросы безопасности в Европе. Об этом сообщается в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса.
Госсекретарь США Блинкен и глава польского МИД Рау обсудили ситуацию вокруг Украины
  • AP
  • © Nicholas Kamm

«Нас обоих беспокоит чрезвычайно сложная ситуация на Украине и вокруг неё», — сказано в заявлении.

Стороны обсудили коллективную безопасность Европы и региональные вопросы.

Ранее Рау не исключил усиления военного присутствия США в республике.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты отправляют дополнительные военные силы в Румынию, Польшу и Германию. Подавляющее большинство военных отправятся в Польшу.

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