Госсекретарь США Блинкен и глава польского МИД Рау обсудили ситуацию вокруг Украины
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«Нас обоих беспокоит чрезвычайно сложная ситуация на Украине и вокруг неё», — сказано в заявлении.
Стороны обсудили коллективную безопасность Европы и региональные вопросы.
Ранее Рау не исключил усиления военного присутствия США в республике.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты отправляют дополнительные военные силы в Румынию, Польшу и Германию. Подавляющее большинство военных отправятся в Польшу.