Госсекретарь США Блинкен и глава польского МИД Рау обсудили ситуацию вокруг Украины

Государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау ситуацию вокруг Украины и вопросы безопасности в Европе. Об этом сообщается в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса.

AP

© Nicholas Kamm