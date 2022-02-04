Глава МИД Польши Рау не исключил усиления военного присутствия США в республике

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Министр иностранных дел Польши, действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау не исключил усиления военного присутствия США в республике.
Глава МИД Польши Рау не исключил усиления военного присутствия США в республике
  • © Sojka Libor/CTK
  • globallookpress.com

Об этом, как сообщило РИА Новости, глава МИД Польши заявил после встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Вашингтоне.

«Этого не нужно исключать, а наоборот», — сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли дальнейшее усиление военного присутствия США в Польше.

Рау также заявил, что, согласно стратегии Североатлантического пакта, «сдерживание и оборона должны иметь симметричный характер».

3 февраля первые самолёты США начали переброску дополнительных американских войск в Европу.

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