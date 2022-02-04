Посольство России в Британии заявило о поддержке Лондоном антироссийской пропаганды
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«Это наглядное и шокирующее свидетельство готовности Великобритании слепо поддерживать всякую воинственную и дестабилизирующую антироссийскую пропаганду», — сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
Также в посольстве заявили, что такая «некомпетентность совсем не помогает».
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц договорились продолжать работу над пакетом антироссийских санкций на случай обострения ситуации на Украине.
В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала чушью заявления представителей западных стран о планах России напасть на Украину.