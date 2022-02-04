Посольство России в Британии заявило о поддержке Лондоном антироссийской пропаганды

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Посольство России в Лондоне назвало заявление министра иностранных дел Британии Лиз Трасс о планах России по «подготовке фейкового видео» в отношении Украины «шокирующим свидетельством готовности Великобритании поддерживать любую антироссийскую пропаганду».
Посольство России в Британии заявило о поддержке Лондоном антироссийской пропаганды
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«Это наглядное и шокирующее свидетельство готовности Великобритании слепо поддерживать всякую воинственную и дестабилизирующую антироссийскую пропаганду», — сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

Также в посольстве заявили, что такая «некомпетентность совсем не помогает».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц договорились продолжать работу над пакетом антироссийских санкций на случай обострения ситуации на Украине.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала чушью заявления представителей западных стран о планах России напасть на Украину.

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