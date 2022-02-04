Джонсон и Шольц договорились работать над пакетом санкций против России
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на канцелярию британского премьера.
«Они договорились продолжать совместную работу и с другими международными партнёрами над всеобъемлющим пакетом санкций», — говорится в заявлении.
Также стороны согласились с важностью диалога с Россией.
В январе сообщалось, что Джонсон в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Шольцем обсудили ситуацию вокруг Украины.
Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что у Москвы есть чем ответить в случае введения Британией новых санкций.