Джонсон и Шольц договорились работать над пакетом санкций против России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц договорились продолжать работу над пакетом антироссийских санкций на случай обострения ситуации на Украине.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на канцелярию британского премьера.

«Они договорились продолжать совместную работу и с другими международными партнёрами над всеобъемлющим пакетом санкций», — говорится в заявлении.

Также стороны согласились с важностью диалога с Россией.

В январе сообщалось, что Джонсон в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Шольцем обсудили ситуацию вокруг Украины.

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что у Москвы есть чем ответить в случае введения Британией новых санкций.