Джонсон и Шольц договорились работать над пакетом санкций против России

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц договорились продолжать работу над пакетом антироссийских санкций на случай обострения ситуации на Украине.
Джонсон и Шольц договорились работать над пакетом санкций против России
  • © AP Photo/Alastair Grant

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на канцелярию британского премьера.

«Они договорились продолжать совместную работу и с другими международными партнёрами над всеобъемлющим пакетом санкций», — говорится в заявлении.

Также стороны согласились с важностью диалога с Россией.

В январе сообщалось, что Джонсон в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Шольцем обсудили ситуацию вокруг Украины.

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что у Москвы есть чем ответить в случае введения Британией новых санкций.

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