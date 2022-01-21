Джонсон и Шольц обсудили ситуацию вокруг Украины

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем обсудили ситуацию вокруг Украины.
Джонсон и Шольц обсудили ситуацию вокруг Украины
  • AP
  • © Tolga Akmen

Об этом сообщила пресс-служба британского премьера.

«Лидеры обсудили вызывающее обеспокоенность развитие ситуации на границе Украины и согласились, что Россия заплатит высокую цену в случае дальнейшей военной агрессии», — говорится в сообщении.

Джонсон также отметил важность скоординированной работы членов НАТО по этому вопросу.

Ранее Джонсон в ходе переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о необходимости сохранения каналов для диалога с Россией.

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