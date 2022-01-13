Джонсон и Столтенберг подчеркнули важность сохранения диалога с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе переговоров заявили о необходимости сохранения каналов для диалога с Россией.

«Премьер-министр и генеральный секретарь подчеркнули важность того, чтобы Россия не закрывала дверь для диалога, заметив, что единственно возможный путь вперёд для России — разрядить напряжённость и участвовать в конструктивных дискуссиях», — приводит РИА Новости сообщение канцелярии британского премьера.

Ранее Столтенберг заявил, что альянс готов «положить на стол переговоров» с Россией свои конкретные предложения по безопасности для их дальнейшего обсуждения с Москвой.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва в течение недели ожидает реакции от США на предложения по гарантиям безопасности.