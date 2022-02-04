В НАТО заявили о сопровождении российских военных самолётов 3 февраля

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Американские самолёты F-15E, а также норвежские и британские истребители поднимались в воздух 3 февраля для сопровождения российских военных самолётов. Об этом сообщается на сайте Штаба союзного авиационного командования НАТО в Германии.
В НАТО заявили о сопровождении российских военных самолётов 3 февраля
  • РИА Новости

«Американские F-15E поднялись в воздух и сопроводили российские истребители вблизи воздушного пространства союзников над Балтийским морем», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что в то же время норвежские и британские самолёты сопровождали российские самолёты, летевшие из Баренцева моря в Северное 3 февраля.

В сообщении уточняется, что российские самолёты не входили в воздушное пространство союзников, все взаимодействия были безопасными и профессиональными.

3 февраля два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 провели 15-часовой полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, а также северо-восточной части Атлантического океана, на отдельных участках маршрута их сопроводили истребители ВВС Великобритании.

Ранее в пресс-службе Королевских ВВС сообщили, что британские истребители поднимались в воздух для сопровождения четырёх российских бомбардировщиков Ту-95, которые приблизились к «району особого внимания Великобритании».

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