В НАТО заявили о сопровождении российских военных самолётов 3 февраля
- РИА Новости
«Американские F-15E поднялись в воздух и сопроводили российские истребители вблизи воздушного пространства союзников над Балтийским морем», — говорится в тексте сообщения.
Отмечается, что в то же время норвежские и британские самолёты сопровождали российские самолёты, летевшие из Баренцева моря в Северное 3 февраля.
В сообщении уточняется, что российские самолёты не входили в воздушное пространство союзников, все взаимодействия были безопасными и профессиональными.
3 февраля два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 провели 15-часовой полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, а также северо-восточной части Атлантического океана, на отдельных участках маршрута их сопроводили истребители ВВС Великобритании.
Ранее в пресс-службе Королевских ВВС сообщили, что британские истребители поднимались в воздух для сопровождения четырёх российских бомбардировщиков Ту-95, которые приблизились к «району особого внимания Великобритании».