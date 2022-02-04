В Сан-Марино первые вакцинные туристы получили бустерную дозу «Спутника Лайт»

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Первые туристы, приехавшие в Сан-Марино за дополнительной дозой вакцины от COVID-19, получили прививку российским препаратом «Спутник Лайт». Об этом сообщил представитель Института социального обеспечения республики (ISS).
В Сан-Марино первые вакцинные туристы получили бустерную дозу «Спутника Лайт»
  • © РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи

«Сегодня бустер получили первые десять человек. Они прибыли из Германии, Эстонии и  Латвии», — приводит РИА Новости его заявление.

Он рассказал, что стоимость получения препарата составляет €50.

В общей сложности, за российским бустером в Сан-Марино обратились свыше 30 иностранцев.

Ранее стало известно, что в Сан-Марино с 22 декабря начнётся вакцинация российской вакциной «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы.

Позднее российский лидер Владимир Путин заявил о готовности страны предоставить «Спутник Лайт» другим странам для бустерной вакцинации.

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