Российский лидер Владимир Путин заявил о готовности России предоставить «Спутник Лайт» другим странам для бустерной вакцинации.

«В этой связи, конечно, мы даже можем поделиться уже имеющимися у нас препаратами, имею в виду и для бустерной вакцинации наш препарат, в том числе для европейских стран, если, конечно, у них есть такая необходимость и желание», — сказал Путин на съезде РСПП.

Ранее сообщалось, что в Сан-Марино с 22 декабря начнётся вакцинация российской вакциной «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы.

6 декабря в Аргентине одобрили применение российской однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» в качестве самостоятельного препарата и бустирующей прививки.