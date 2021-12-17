Путин заявил о готовности России предоставить «Спутник Лайт» другим странам
- РИА Новости
«В этой связи, конечно, мы даже можем поделиться уже имеющимися у нас препаратами, имею в виду и для бустерной вакцинации наш препарат, в том числе для европейских стран, если, конечно, у них есть такая необходимость и желание», — сказал Путин на съезде РСПП.
Ранее сообщалось, что в Сан-Марино с 22 декабря начнётся вакцинация российской вакциной «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы.
6 декабря в Аргентине одобрили применение российской однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» в качестве самостоятельного препарата и бустирующей прививки.