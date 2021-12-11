В Сан-Марино 22 декабря начнут использовать «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы

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В Сан-Марино с 22 декабря начнётся вакцинация российской вакциной «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы. Об этом заявил официальный представитель Института социальной безопасности республики Франко Кавалли.

«Первые прививки «Спутником Лайт» в качестве бустерной дозы будут сделаны в Сан-Марино 22 декабря», — цитирует Кавалли ТАСС.

По его словам, на эту вакцинацию записались уже около 300 человек.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РПФИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сан-Марино составила 80% через шесть — восемь месяцев после введения второго компонента.

В Сан-Марино 23 ноября одобрили вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник Лайт».

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