Глава РФПИ сообщил о высокой эффективности вакцины «Спутник V» в Сан-Марино
- Reuters
«Эффективность российской вакцины «Спутник V» против новой коронавирусной инфекции в ходе вакцинации населения в Республике Сан-Марино составила 80% в период шести-восьми месяцев после введения второго компонента», — цитирует его ТАСС.
Отмечается, что это гораздо выше, чем официально опубликованные данные по эффективности мРНК-вакцин.
Ранее в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что в Сан-Марино одобрили вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник Лайт».
В РФПИ заявили, что «препарат также одобрен в качестве бустирующей инъекции для всех вакцин, которые применяются в Сан-Марино».
Иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов и врач-инфекционист профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев прокомментировали в беседе с RT сообщение об одобрении «Спутника Лайт» в Сан-Марино.