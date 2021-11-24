Глава РФПИ сообщил о высокой эффективности вакцины «Спутник V» в Сан-Марино

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Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что, согласно данным Минздрава Сан-Марино, эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране составила 80% через шесть-восемь месяцев после введения второго компонента.
Глава РФПИ сообщил о высокой эффективности вакцины «Спутник V» в Сан-Марино
  • Reuters

«Эффективность российской вакцины «Спутник V» против новой коронавирусной инфекции в ходе вакцинации населения в Республике Сан-Марино составила 80% в период шести-восьми месяцев после введения второго компонента», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что это гораздо выше, чем официально опубликованные данные по эффективности мРНК-вакцин.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что в Сан-Марино одобрили вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник Лайт».

В РФПИ заявили, что «препарат также одобрен в качестве бустирующей инъекции для всех вакцин, которые применяются в Сан-Марино».

Иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов и врач-инфекционист профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев прокомментировали в беседе с RT сообщение об одобрении «Спутника Лайт» в Сан-Марино.

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