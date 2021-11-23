В Сан-Марино одобрили «Спутник Лайт»

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В Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что в Сан-Марино одобрили вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник Лайт».
В Сан-Марино одобрили «Спутник Лайт»
  • Reuters

«РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» правительством Республики Сан-Марино», — приводит РИА Новости сообщение фонда.

В РФПИ заявили, что «препарат также одобрен в качестве бустирующей инъекции для всех вакцин, которые применяются в Сан-Марино».

Ранее сообщалось, что власти Филиппин одобрили решение применять российскую вакцину «Спутник Лайт» в качестве универсального бустера вне зависимости от первой вакцины.

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