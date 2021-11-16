На Филиппинах одобрили вакцину «Спутник Лайт» в качестве универсального бустера

Власти Филиппин одобрили решение применять российскую вакцину «Спутник Лайт» в качестве универсального бустера вне зависимости от первой вакцины.

«Решение Филиппин является очередным примером использования «Спутник Лайт» как универсального бустера для ряда других зарубежных вакцин», — заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Как он отметил, прошедшие испытания вакцины в Аргентине и других странах показали, что «Спутник Лайт» повышает уровень антител и Т-клеток зарубежных вакцин до десяти раз.

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» была зарегистрирована на Филиппинах в августе.

Ранее стало известно, что Сербия проводит процедуру регистрации вакцины «Спутник Лайт».