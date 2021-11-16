На Филиппинах одобрили вакцину «Спутник Лайт» в качестве универсального бустера
- РИА Новости
«Решение Филиппин является очередным примером использования «Спутник Лайт» как универсального бустера для ряда других зарубежных вакцин», — заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Как он отметил, прошедшие испытания вакцины в Аргентине и других странах показали, что «Спутник Лайт» повышает уровень антител и Т-клеток зарубежных вакцин до десяти раз.
Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» была зарегистрирована на Филиппинах в августе.
Ранее стало известно, что Сербия проводит процедуру регистрации вакцины «Спутник Лайт».