Сербия проводит процедуру регистрации вакцины «Спутник Лайт»

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Пресс-служба министра, отвечающего в правительстве Сербии за инновации и технологии, Ненада Поповича заявила, что в стране идёт процедура регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».
Сербия проводит процедуру регистрации вакцины «Спутник Лайт»
  • РИА Новости

Как отмечает ТАСС, соответствующее заявление было опубликовано по итогам встречи Поповича с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым в Дубае.

«Попович и Мантуров подтвердили, что сербская сторона начала процедуру регистрации вакцины «Спутник Лайт» в Республике Сербия, в результате чего Сербия станет первой страной в Европе, которая применяет эту высокоэффективную бустер-вакцину», — говорится в заявлении.

Ранее Мантуров рассказал о переговорах по регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в Сербии.

В октябре президент Сербии Александр Вучич по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Белград благодарен Москве за помощь с вакцинами и в борьбе против коронавируса.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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