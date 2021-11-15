Сербия проводит процедуру регистрации вакцины «Спутник Лайт»

Пресс-служба министра, отвечающего в правительстве Сербии за инновации и технологии, Ненада Поповича заявила, что в стране идёт процедура регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

Как отмечает ТАСС, соответствующее заявление было опубликовано по итогам встречи Поповича с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым в Дубае.

«Попович и Мантуров подтвердили, что сербская сторона начала процедуру регистрации вакцины «Спутник Лайт» в Республике Сербия, в результате чего Сербия станет первой страной в Европе, которая применяет эту высокоэффективную бустер-вакцину», — говорится в заявлении.

Ранее Мантуров рассказал о переговорах по регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в Сербии.

В октябре президент Сербии Александр Вучич по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Белград благодарен Москве за помощь с вакцинами и в борьбе против коронавируса.

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