Сербия проводит процедуру регистрации вакцины «Спутник Лайт»
- РИА Новости
Как отмечает ТАСС, соответствующее заявление было опубликовано по итогам встречи Поповича с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым в Дубае.
«Попович и Мантуров подтвердили, что сербская сторона начала процедуру регистрации вакцины «Спутник Лайт» в Республике Сербия, в результате чего Сербия станет первой страной в Европе, которая применяет эту высокоэффективную бустер-вакцину», — говорится в заявлении.
Ранее Мантуров рассказал о переговорах по регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в Сербии.
В октябре президент Сербии Александр Вучич по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Белград благодарен Москве за помощь с вакцинами и в борьбе против коронавируса.
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