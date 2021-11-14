Мантуров рассказал о переговорах по регистрации «Спутника Лайт» в Сербии
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- РИА Новости
«Также мы ведём переговоры с коллегами по поводу регистрации в Сербии «Спутника Лайт» и надеемся на скорейшее завершение этого процесса», — приводит РИА Новости слова Мантурова по итогам встречи на полях Dubai Airshow с министром по инновациям правительства Сербии Ненадом Поповичем.
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