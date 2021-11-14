Мантуров рассказал о переговорах по регистрации «Спутника Лайт» в Сербии

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о переговорах по регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в Сербии.

«Также мы ведём переговоры с коллегами по поводу регистрации в Сербии «Спутника Лайт» и надеемся на скорейшее завершение этого процесса», — приводит РИА Новости слова Мантурова по итогам встречи на полях Dubai Airshow с министром по инновациям правительства Сербии Ненадом Поповичем.

Ранее посол Италии в России Джорджо Стараче заявил, что в Минздраве Италии вместе с Брюсселем активно работают над признанием российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.