Мантуров рассказал о переговорах по регистрации «Спутника Лайт» в Сербии

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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о переговорах по регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в Сербии.
Мантуров рассказал о переговорах по регистрации «Спутника Лайт» в Сербии
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Также мы ведём переговоры с коллегами по поводу регистрации в Сербии «Спутника Лайт» и надеемся на скорейшее завершение этого процесса», — приводит РИА Новости слова Мантурова по итогам встречи на полях Dubai Airshow с министром по инновациям правительства Сербии Ненадом Поповичем.

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