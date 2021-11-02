Итальянский посол назвал приоритетным вопрос признания «Спутника V»

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В Минздраве Италии вместе с Брюсселем активно работают над признанием российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС, заявил посол Италии в России Джорджо Стараче.
Итальянский посол назвал приоритетным вопрос признания «Спутника V»
  • AP
  • © Pavel Golovkin

«Для меня вопрос признания «Спутника V» один из приоритетных. Я поддерживаю контакт с нашим Минздравом, который на связи с Брюсселем. Все усердно работают над этим вопросом, и я могу только надеяться, что эта работа вскоре принесет желаемые результаты», — сказал он в интервью «Коммерсанту».

По словам итальянского дипломата, вопрос признания российской вакцины от COVID-19 в Евросоюзе технический, а не политический.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее выразил надежду на то, что «Спутник V» вскоре получит регистрацию в Европе. Он добавил, что для регистрации препарата в ЕС остались технические формальности, которые вскоре будут решены.

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