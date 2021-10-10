Вучич: Сербия благодарна России за помощь с вакцинами от коронавируса
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«Во время кризиса, связанного с COVID-19, мы получили первый и второй компоненты «Спутника V», это стало отличным показателем. Не забудем и российских врачей и техников, которые в начале этого кризиса оказали нам помощь. Наши граждане стали намного увереннее тогда. Мы помним, кто нам помогает в трудные моменты, и никогда не забываем об этой помощи и поддержке», — заявил Вучич.
По словам президента, Белград также благодарен Москве за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии.
Также Вучич заявил, что, по его мнению, энергетический кризис в Европе продлится от полугода до двух лет.