Вучич: Сербия благодарна России за помощь с вакцинами от коронавируса

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Президент Сербии Александр Вучич по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Белград благодарен Москве за помощь с вакцинами и в борьбе против коронавируса.
Вучич: Сербия благодарна России за помощь с вакцинами от коронавируса
  • © Пресс-служба МИД России

«Во время кризиса, связанного с COVID-19, мы получили первый и второй компоненты «Спутника V», это стало отличным показателем. Не забудем и российских врачей и техников, которые в начале этого кризиса оказали нам помощь. Наши граждане стали намного увереннее тогда. Мы помним, кто нам помогает в трудные моменты, и никогда не забываем об этой помощи и поддержке», — заявил Вучич.

По словам президента, Белград также благодарен Москве за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии.

Также Вучич заявил, что, по его мнению, энергетический кризис в Европе продлится от полугода до двух лет.

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