Вирусологи прокомментировали одобрение вакцины «Спутник Лайт» в Сан-Марино
- © Александр Кряжев
- РИА Новости
«Отличное сообщение. Я очень рад, от души поздравляю коллег-учёных и, конечно, Фонд прямых инвестиций. Молодцы. Это очень разумное решение, потому что «Спутник Лайт» реально как раз подходит для ревакцинации как однокомпонентная вакцина и очень мощно действующая, без побочных эффектов», — рассказал Жемчугов.
Малышев также отметил, что положительно оценивает подобную новость.
«Безусловно, положительно. Вообще сейчас очень много говорят о взаимозаменяемости вакцин. И мало того, даже разные вакцины вроде как усиливают друг друга. Весьма приятное известие», — добавил эксперт.
Ранее в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что в Сан-Марино одобрили вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник Лайт».
В РФПИ заявили, что «препарат также одобрен в качестве бустирующей инъекции для всех вакцин, которые применяются в Сан-Марино».