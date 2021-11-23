Вирусологи прокомментировали одобрение вакцины «Спутник Лайт» в Сан-Марино

Иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов и врач-инфекционист профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев прокомментировали в беседе с RT сообщение о том, что в Сан-Марино одобрили вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник Лайт».

«Отличное сообщение. Я очень рад, от души поздравляю коллег-учёных и, конечно, Фонд прямых инвестиций. Молодцы. Это очень разумное решение, потому что «Спутник Лайт» реально как раз подходит для ревакцинации как однокомпонентная вакцина и очень мощно действующая, без побочных эффектов», — рассказал Жемчугов.

Малышев также отметил, что положительно оценивает подобную новость.

«Безусловно, положительно. Вообще сейчас очень много говорят о взаимозаменяемости вакцин. И мало того, даже разные вакцины вроде как усиливают друг друга. Весьма приятное известие», — добавил эксперт.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что в Сан-Марино одобрили вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник Лайт».

В РФПИ заявили, что «препарат также одобрен в качестве бустирующей инъекции для всех вакцин, которые применяются в Сан-Марино».