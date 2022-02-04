Генконсул Ван Вэньли рассказала о деловых отношениях между КНР и Петербургом

Генеральный консул Китая в Санкт-Петербурге Ван Вэньли рассказала о двусторонних деловых отношениях.

«Китай является одним из важнейших деловых партнёров Петербурга. Наше двустороннее практическое сотрудничество обладает прочным фундаментом, охватывает различные сферы, у него достаточный импульс и отличные перспективы», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».

Как отметила Ван Вэньли, в последние годы многие учреждения и предприятия из КНР открыли представительства в Петербурге для изучения и продвижения сотрудничества на местах.

«Прагматическое сотрудничество между китайскими предприятиями и Петербургом в настоящее время охватывает торговлю, инвестиции, строительство, финансы, логистику, переработку и производство, научно-технические исследования и разработки», — сказала генконсул.

По её словам, китайские продукты питания и китайская медицина вошли в повседневную жизнь простых петербуржцев.

Она также подчеркнула, что город обладает очевидными преимуществами в судостроении, фармацевтике, портовых перевозках и других отраслях.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине была тёплой, конструктивной и союзнической.

Песков добавил, что переговоры были субстантивными, стороны сосредоточились на вопросах двусторонних отношений и торгово-экономическом сотрудничестве.

Также Россия и Китай в совместном заявлении призвали Соединённые Штаты отказаться от планов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.