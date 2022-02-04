Россия и Китай заявили об угрозе военно-биологической деятельности США

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Москва и Пекин считают, что военно-биологическая деятельность США представляет серьёзную угрозу для национальной безопасности России и Китая, а также наносит ущерб безопасности соответствующих регионов.
Россия и Китай заявили об угрозе военно-биологической деятельности США
  • AP

«Стороны подчёркивают, что внутренняя и зарубежная военно-биологическая деятельность США и их союзников вызывает у международного сообщества серьёзные опасения и вопросы относительно соблюдения ими КБТО», — говорится в совместном российско-китайском заявлении.

Стороны призвали США и их союзников «действовать открыто, прозрачно и ответственно», а также надлежащим образом информировать о своей военно-биологической деятельности, осуществляемой за рубежом и на их национальной территории.

В апреле 2021 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев не исключил разработку Соединёнными Штатами биологического оружия.

По его словам, «как на дрожжах растут» всё новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США.

В китайском МИД отмечали, что США не дали никакого значимого ответа на просьбы пояснить работу американских биологических лабораторий, которые находятся в том числе у границ России и Китая.

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