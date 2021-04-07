Патрушев не исключил разработку США биологического оружия

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Коммерсантъ» не исключил разработку Соединёнными Штатами биологического оружия.
Патрушев не исключил разработку США биологического оружия
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Я предлагаю вам обратить внимание на тот факт, что в мире как на дрожжах растут всё новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США. Причём по странному совпадению — в основном у российских и китайских границ. Уверяют, что это исследовательские центры, где американцы помогают местным учёным разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями», — ответил Патрушев на вопрос о происхождении коронавируса.

При этом, по его словам, «власти тех стран, где эти объекты размещены, не имеют реального понятия, что происходит в их стенах».

«Конечно, у нас и наших китайских партнеров возникают вопросы. Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии», — сказал секретарь Совбеза.

Он заявил, что «надо обратить внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов».

Отвечая на вопрос, разрабатывают ли там США биологическое оружие. Патрушев заявил, что «есть веские основания предполагать, что это именно так».

В январе сообщалось, что в России в рамках гособоронзаказа разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс радиационной, химической и биологической защиты. 

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